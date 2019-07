Actualidade

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) informou hoje que procedeu à contratação de um médico aposentado para assegurar o atendimento aos utentes do Centro de Saúde de Tábua, no distrito de Coimbra.

Num comunicado enviado à agência Lusa, aquele organismo adianta que "poderá ponderar, em próximo concurso, e em caso de necessidade, a abertura de mais uma vaga para um especialista de Medicina Geral e Familiar", em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte.

A reação da ARSC surge no dia em que um movimento de cidadãos do município de Tábua promove uma tribuna pública para reivindicar mais saúde no concelho, nomeadamente o aumento de médicos no Centro de Saúde.