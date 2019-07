Actualidade

A Câmara de Lisboa vai investir cerca de 239 milhões de euros em habitação até 2024, dos quais 81 milhões serão comparticipados pelo Estado, no âmbito do programa 1.º Direito, anunciou hoje a vereadora da Habitação.

Paula Marques (Cidadãos por Lisboa, eleita na lista do PS) falava na cerimónia de assinatura do acordo de colaboração com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) no âmbito do programa de apoio ao acesso à habitação 1.º Direito, que decorreu esta tarde nos Paços do Concelho.

A autarca explicou que o programa permitirá apoiar a reabilitação e a construção de património municipal, assim como intervenções em habitações privadas, apoiando os pequenos proprietários, residentes ou não, que não têm casas dignas nem condições económicas para resolver essas situações.