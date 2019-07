Actualidade

Os órgãos eleitorais moçambicanos recensearam cerca de 230 mil eleitores a mais do que o número da população em idade eleitoral na província de Gaza, sul de Moçambique, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

O INE divulgou na quinta-feira tabelas que enviou ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) e à Comissão Nacional de Eleições (CNE) sobre o número e percentagem de população com idade igual ou superior a 18 anos, o mínimo para votar em Moçambique.

A divulgação das tabelas surge na sequência de acusações dos partidos da oposição e de organizações da sociedade civil de que o recenseamento eleitoral na província de Gaza, sul de Moçambique, foi manipulado pelo STAE com a conivência da CNE, para empolar ficticiamente os dados do censo e aumentar o número de mandatos neste ponto do país.