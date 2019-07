Actualidade

Mais de uma centena de grandes incêndios descontrolados aconteceram nas últimas seis semanas em regiões do Ártico, em particular no Alasca, Estados Unidos, e na Sibéria, Rússia, provocando um aumento significativo de emissões de dióxido de carbono.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) anunciou hoje que em junho foram libertadas na atmosfera emitidas 50 megatoneladas de dióxido de carbono, quantidade equivalente às emissões da Suécia durante um ano e às emissões provocadas por incêndios nas regiões do Círculo Ártico entre 2010 e 2018.

"Desde o início de junho vimos fogos descontrolados sem precedentes no Ártico, um fenómeno pouco comum devido à latitude e à intensidade que têm", disse a porta-voz da OMM, Clare Nullis, citada por agências internacionais.