A bactéria 'Clostridium difficile' sobrevive em ambiente hospitalar, mesmo no vestuário cirúrgico e no material de aço inoxidável depois de terem sido tratados com o desinfetante recomendado.

"Os esporos das bactérias foram capazes de crescer após a descontaminação", disse a investigadora Tina Joshi a propósito de um estudo publicado hoje na revista Microbiologia Aplicada e Ambiental, da Sociedade Americana de Microbiologia.

Tina Joshi, professora da Microbiologia Molecular na Universidade de Plymouth, Reino Unido, alerta que os esporos estão a tornar-se mais resistentes e que é preciso repensar quer a forma de descontaminar os objetos quer as medidas de higiene nos hospitais.