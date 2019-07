Actualidade

A ministra da Saúde afirmou hoje ter a expectativa de ser possível aprovar no parlamento de uma nova Lei de Bases da Saúde, considerando que será importante em questões como a dedicação exclusiva e a gestão pública.

Marta Temido assumiu esta posição, momentos antes de o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, ter anunciado que os comunistas tinham chegado a acordo com o PS no processo de revisão da Lei de Bases da Saúde.

"O grupo de trabalho cumpriu a sua missão, há ainda uma sessão da Comissão Parlamentar da Saúde e, depois, haverá uma votação [final global] em plenário [no próximo dia 19]. Tenho a expectativa de que seja possível ter uma nova Lei de Bases da Saúde nesta legislatura", declarou Marta Temido.