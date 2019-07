Actualidade

As médias nos exames nacionais deste ano subiram a Português e Matemática, desceram a Física e Química e a única disciplina com média negativa nas provas do ensino secundário foi Filosofia, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, hoje divulgados pelo Ministério da Educação, as notas médias nos exames do 12.º ano realizadas pelos alunos internos (aqueles que frequentaram as aulas em todo o ano letivo) subiram este ano nas duas provas mais concorridas: a Português a média subiu dos 11 valores em 2018 para os 11,8 valores, e a Matemática subiu dos 10,9 valores para os 11,5 valores.

As duas disciplinas são particularmente importantes, porque são, no primeiro caso, prova de acesso para muitos cursos superiores na área de humanidades e ciências sociais, e, no segundo caso, prova de acesso nos cursos científicos.