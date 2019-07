Actualidade

Uma exposição itinerante do Museu da Língua Portuguesa, uma mostra sobre a recuperação do Museu da Independência e a programação infantil são opções que estão a ser aprovadas pelo público que acompanha a Festa Internacional Literária de Paraty (Flip).

Cíntia Barreto, de 46 anos, contou à Lusa que está na cidade de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, para acompanhar a Flip juntamente com um grupo de 14 pessoas.

"Estou gostando muito das exposições que acontecem aqui, começámos agora as visitas. Tem uma [exposição] sobre 'Canudos', esta da Língua Portuguesa e a 'Flipinha' [voltada para o público infantil], que está linda", disse.