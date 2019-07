Actualidade

O Governo da Madeira rejeitou hoje as críticas feitas pelo Juntos Pelo Povo (JPP) sobre a operação do ferry de ligação ao continente, apontando "a falta de rigor e de seriedade deste partido em questões que são totalmente transparentes"..

O JPP revelou hoje ter recebido documentação relativa ao ferry de ligação da Madeira ao continente que confirma que os três milhões de euros pagos pela concessão garantiriam a operação durante todo o ano.

Num comunicado emitido pela vice-presidência do executivo regional, o executivo contesta estas afirmações, alegando que a operação "só acontece com o esforço financeiro do Governo Regional, que decidiu avançar, enquanto o Estado não garante o direito constitucional da continuidade territorial".