Incêndios

O sistema MacFire, ferramenta informática criada em Mação para monitorizar o desenvolvimento dos incêndios em tempo real, incorporou hoje os dados do SIRESP num sistema de georreferenciação "pioneiro" que envolve todas as corporações de bombeiros do distrito de Santarém.

"A Proteção Civil tem necessidade de introduzir mais ciência, mais conhecimento e mais sistemas de apoio à decisão para respostas aos riscos recorrentes, aos novos desafios, e para maior eficácia no combate aos incêndios. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) põe as suas ferramentas ao serviço deste sistema em prol da segurança e que é um exemplo de pioneirismo e didatismo em termos nacionais", destacou o presidente da ANEPC, Mourato Nunes, em Mação, na cerimónia de assinatura do protocolo entre o município, as Comunidades Intermunicipais do Médio Tejo e da Lezíria, e a própria ANEPC.

O secretário de Estado da Proteção Civil, por sua vez, disse que "esta interconexão entre o MacFire e o SIRESP, sistema que permite geolocalizar todos os operacionais que estão no terreno de norte a sul do país, é uma ferramenta operacional de apoio à decisão"