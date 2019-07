Actualidade

O secretário-geral do PCP considerou hoje que o princípio da gestão pública das unidades hospitalares foi uma questão central no acordo com o PS para uma nova Lei de Bases da Saúde.

"Está aberta a real possibilidade de inscrever na Lei de Bases da Saúde o princípio da gestão publica dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a revogação da legislação sobre o regime de parcerias público-privadas", disse Jerónimo de Sousa, num comício realizado em Faro.

De acordo com o líder do PCP, os passos dados em conjunto a partir das propostas apresentadas pelo partido "dão força para assegurar o caráter público, universal e geral do SNS, na defesa dos interesses dos utentes e do país".