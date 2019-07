Alive

Os norte-americanos Vampire Weekend regressam a Portugal em novembro, para um concerto no Coliseu de Lisboa, no âmbito da digressão "Father of the bride", foi hoje anunciado no final do concerto da banda no festival Alive, em Oeiras.

Os Vampire Weekend deixaram o palco, cerca das 00:30, e nos ecrãs que o ladeiam surgiu o anúncio: 26 de novembro, Coliseu de Lisboa, Father of the bride tour. Momentos antes, o vocalista da banda, Ezra Koening, tinha prometido que da próxima vez que voltassem não seria daqui a seis anos, o tempo que ficaram sem atuar em Portugal desde a última vez.

Embora tenham recriado em palco, no Passeio Marítimo de Algés, a capa do novo álbum, "Father of the bride", o quarto da banda, editado em maio, os Vampire Weekend optaram por apresentar no palco principal do festival Alive um alinhamento focado em toda a carreira, iniciada em 2006 em Nova Iorque.