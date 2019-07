Alive

A 13.ª edição do festival Alive, que decorre em Oeiras, termina hoje, com as atuações de, entre outros, The Smashing Pumpkins, The Chemical Brothers, Bon Iver, Thom Yorke, o vocalista dos Radiohead, e Ena Pá 2000.

Hoje, e pela terceira e última vez este ano, as portas do recinto, no Passeio Marítimo de Algés, abrem às 15:00, hora a que atua a primeira banda, os Road 31, no palco do pórtico de entrada, um dos sete espalhados pelo recinto.

Nos restantes palcos, os concertos têm início pelas 17:00 e 17:30.