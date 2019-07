Actualidade

Fabiola Gianotti, cientista italiana em Física de partículas e primeira mulher nomeada diretora-geral do Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), ganhou o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para Divulgação do Património Cultural 2019.

Segundo uma nota do Centro Nacional de Cultura, este reconhecimento presta homenagem à contribuição de Fabiola Gianotti para a divulgação da cultura científica de uma "forma atrativa e acessível".

O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural foi instituído em 2013 pelo Centro Nacional de Cultura (CNC) em cooperação com a Europa Nostra, a principal organização europeia de defesa do património representada em Portugal pelo CNC, e com o Clube Português de Imprensa.