Actualidade

Pelo menos 12 pessoas foram mortas e 30 feridas num ataque perpetrado por militares islamitas shebab a um hotel da cidade portuária de Kismayo, no sul da Somália, um cerco que terminou hoje ao início de manhã.

"As forças de segurança mantêm o controlo (do hotel), o último terrorista foi morto pelas forças de segurança. Há corpos de pessoas mortas e feridas no hotel e não temos um balanço exato. Mas, até ao momento, confirmámos que 12 pessoas foram mortas e mais de 30 feridas", declarou à AFP um responsável local da segurança, Abdiweli Mohamed.

O ataque, já reivindicado pelo grupo extremista al-Shabab, iniciou-se sexta-feira à tarde com a explosão de um carro-bomba junto ao hotel, com os atiradores a invadirem, de seguida, o edifício.