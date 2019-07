Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) afirmou hoje que a solução encontrada para a Lei de Bases da Saúde no que respeita às parcerias público-privadas (PPP) "é precisamente o que o Bloco tinha proposto".

Em declarações aos jornalistas, junto à estação de Roma-Areeiro, em Lisboa, Catarina Martins considerou também que a Lei de Bases da Saúde acordada entre PS, PCP e BE "tem a abertura suficiente que o senhor Presidente da República pedia".

"Eu não creio que o senhor Presidente da República tenha qualquer razão para vetar o diploma. Como digo, a lei da gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS) acaba por ficar para a próxima legislatura", referiu a coordenadora do BE, que falava durante uma iniciativa em defesa de mais investimento nos transportes públicos.