Actualidade

O Presidente da República apontou hoje como "grande desafio" do país colocar a diáspora como "prioridade global" dos residentes em território nacional, porque a presença dos portugueses "no mundo" é uma das razões pelas quais eles "são muito bons".

"Há aqui uma luta cultural que é um desafio para a diáspora também: explicar aos portugueses que somos muito bons e que uma das razões para isso tem a ver com a nossa presença no mundo", disse Marcelo Rebelo de Sousa no Porto, na abertura do I Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa.

O chefe de Estado explicou que este é o desafio que o "preocupa mais" e para o qual não tem encontrado "solução", porque para os portugueses residentes em Portugal a emigração é um "problema e vivência pessoal, mas não uma prioridade global".