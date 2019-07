Actualidade

Motoristas afetos ao Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN) vão reivindicar em tribunal direitos que dizem não estar a ser cumpridos, como a média das horas extra e folgas, disse fonte sindical.

A decisão foi tomada após a realização de plenários de trabalhadores em Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim, Guimarães e Barcelos, nos quais, estes motoristas do setor privado de transporte de passageiros do Norte decidiram pela não assinatura do contrato coletivo de trabalho com a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP).

O coordenador do STRUN, José Manuel Silva, afirmou à agência Lusa que os trabalhadores "têm direitos que as empresas não estão a pagar".