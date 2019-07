Wimbledon

A tenista romena Simona Halep sagrou-se hoje pela primeira vez campeã de Wimbledon, ao vencer a norte-americana Serena Williams na final do terceiro torneio do Grand Slam de 2019, por duplo 6-2.

Halep, sétima do ranking mundial, que nunca tinha atingido o jogo decisivo na prova londrina em relva, impôs-se em 57 minutos, impedindo Williams, 10.ª classificada do circuito WTA, de conquistar o oitavo troféu em Wimbledon, na 11.ª final que disputou, e igualar o recorde de 24 títulos do 'Grand Slam' da australiana Margaret Court.

A romena, antiga líder do ranking mundial e sétima cabeça de série da prova britânica, que tinha perdido nove dos 10 encontros anteriores com a norte-americana, conquistou o segundo 'major' da carreira, aos 27 anos, depois de já se ter imposto no torneio francês de Roland Garros, em 2018.