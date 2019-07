Actualidade

O presidente da Câmara de Mogadouro, no distrito de Bragança, disse hoje à Lusa que são "muito avultados" os prejuízos no concelho, provocados por trovoada, chuva e granizo, durante a tarde.

"Tenho conhecimento de que há prejuízos muito avultados provocados pelo granizo, não só na vila de Mogadouro, mas em grande parte do concelho. Ainda não é possível contabilizar os estragos já que a informação, só agora, começa a chegar", disse à Lusa, Francisco Guimarães.

De acordo com o autarca, as pedras de granizo eram quase do tamanho de ovos de galinha.