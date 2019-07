Actualidade

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) lançou o primeiro código internacional contra a exploração, o assédio e o abuso sexual no setor humanitário, informou hoje a instituição.

"Deve ajudar os países a estarem melhor equipados para melhorar os sistemas de prevenção e resposta no setor humanitário, com uma estrutura clara que coloque em primeiro lugar as vítimas e os sobreviventes", assinalou hoje a OCDE em comunicado, citado pela Efe, a propósito do conjunto de recomendações do seu Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) para o fim da exploração, abuso e assédio sexual no setor humanitário.

Trata-se do primeiro código internacional sobre o tema para os governos aplicarem nas agências de ajuda nacionais quando trabalham com a sociedade civil, instituições de caridade e outros organismos que executam programas de desenvolvimento ou prestam ajuda humanitária.