Alive

Os norte-americanos The Smashing Pumpkins levaram hoje o público do festival Alive, em Oeiras, até à década de 1990, altura em que se popularizaram, e foram responsáveis pela maior afluência de público ao palco principal nos três dias.

A banda, formada em 1988 em Chicago, apresentou-se no palco principal do NOS Alive com a formação quase completa - Billy Corgan (voz e guitarra), James Iha (guitarra) e Jimmy Chamberlain (bateria), ficando só a faltar D'Arcy (baixo) - e um novo álbum ("Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun") editado no final do ano passado, mas foi com os temas mais antigos que obtiveram as melhores reações por parte do público.

Formados em 1988, em Chicago, arrancaram o concerto no NOS Alive com "Siva", tema do álbum de estreia, "Gish", editado em 1991. De "Siamese Dream", de 1993, o disco que os popularizou escolheram "Today", "Disarm" e "Cherub Rock".