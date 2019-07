Actualidade

A porta-voz da organização que tem liderado as manifestações em Hong Kong defendeu em entrevista à Lusa que a invasão do parlamento aconteceu porque o Governo passou a ideia de que as manifestações pacíficas não resultam.

"Há um graffiti na Assembleia Legislativa que resume a razão pela qual os jovens fizeram o que fizeram: Foram vocês que nos ensinaram que as demonstrações pacíficas não resultam", disse Bonnie Leung, vice-coordenadora da Frente Civil de Direitos Humanos, que integra 15 organizações não-governamentais e movimentos políticos.

Dois dos protestos, a 12 de junho e a 01 de julho, foram marcados por violentos confrontos entre manifestantes e a polícia, que chegou a usar balsas de borracha, gás pimenta e gás lacrimogéneo. A 01 de julho, os manifestantes invadiram mesmo o parlamento de Hong Kong.