Actualidade

A portuguesa Raquel Lima e o cabo-verdiano Edyoung Lennon mostraram que a arte ultrapassa línguas e diferentes sotaques durante batalhas de poesia oral realizadas na Feira Literária Internacional de Paraty (Flip), no Brasil.

Adeptos do Slam, nome dado às disputas de poesia falada que começaram na década de 1980, apresentaram-se numa tenda aberta com 'slammers' do Brasil, dos Estados Unidos e Europa, e também na Casa de Cultura de Paraty, cidade localizada no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Em entrevista à Lusa, Raquel Lima explicou que estar na Flip foi uma oportunidade de mostrar o que é o Slam para um público mais amplo.