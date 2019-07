Actualidade

A União Europeia defendeu hoje que os próximos dias serão "a última oportunidade" para a Rússia tomar as medidas necessárias relativamente ao Tratado sobre as armas nucleares de alcance intermédio (INF) e defendeu mais diálogo entre as partes.

"Os próximos dias representam a última oportunidade para o diálogo e para se tomarem as medidas necessárias para preservar esta importante componente da arquitetura de segurança europeia", escreve Bruxelas, exortando todos os Estados a "aplicarem na íntegra o sistema internacional baseado em regras que têm o multilateralismo como princípio-chave".

Os EUA iniciaram em fevereiro o processo de retirada do INF - após o que a Rússia decidiu suspender a sua participação no mesmo - tendo estipulado um prazo de seis meses (até 02 de agosto próximo) para Moscovo destruir os mísseis SSC-8 que consideram ser de médio alcance e poder atingir a Europa, o que significa que se a Rússia não cumprir, o INF caduca.