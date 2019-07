Actualidade

Os fuzileiros portugueses deslocados para a Lituânia no início do mês iniciaram "um intenso programa de ativação de capacidades", adaptação à área e interação com as forças lituanas, anunciou hoje a Marinha.

O início da atividade operacional ficou marcado por exercícios técnicos e táticos de tiros, de combate a curtas distâncias, com viaturas todo-o-terreno, natação de combate e operação de veículos autónomos.

"Durante as próximas semanas serão realizados exercícios complexos, centrados na costa do Mar Báltico, incluindo a realização de operações anfíbias, de combate em ambiente costeiro, de mergulho e de assalto a navios", afirmou a Marinha, em comunicado.