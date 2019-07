Actualidade

Descendestes de africanos que se refugiaram em pequenas comunidades chamadas quilombos, durante o período colonial brasileiro, realizam a Flip Preta, um evento paralelo à Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que encerra hoje.

Planeado para dar representatividade à cultura ancestral negra que sobrevive dentro do Quilombo do Campinho, localizado a poucos quilómetros do centro de Paraty, no estado brasileiro do Rio de Janeiro, a Flip Preta acontece numa comunidade de 600 pessoas fundada no século XIX, em resistência à escravatura, e cujos membros não se sentiam representados ou inseridos na programação da Flip.

A reportagem da Lusa esteve naquele local e observou construções de taipa e pau a pique, usadas para processar artesanalmente produtos como a farinha, ao lado casas de tijolos e antenas parabólicas, compondo aquela comunidade que uniu o modo de vida tradicional com a modernidade.