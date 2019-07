Wimbledon

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial, venceu hoje pela quinta vez em Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o suíço Roger Federer, terceiro da hierarquia.

Frente ao recordista de títulos na relva londrina, com oito troféus, Djokovic repetiu os triunfos de 2011, 2014, 2015 e 2018, ao vencer por 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6, 13-12 (7-3), em quatro horas e 55 minutos.

O sérvio venceu pela 16.ª vez um troféu do 'Grand Slam', aproximando-se do recordista Federer, que tem 20 'majors', mais dois do que o espanhol Rafael Nadal.