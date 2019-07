Hóquei/Mundial

O presidente do PSD, Rui Rio, deu hoje os parabéns à equipa portuguesa de hóquei em patins que conquistou o campeonato do mundo, considerando que é uma vitória "com mérito acrescido" por ter acontecido em Espanha.

"Somos campeões do mundo de hóquei em patins! Parabéns a toda a equipa. Grande vitória; com mérito acrescido pelo facto de o termos conseguido em Espanha", escreveu Rui Rio na rede social 'Twitter'.

Portugal sagrou-se hoje campeão mundial de hóquei em patins, em Barcelona, 16 anos depois da última conquista, ao vencer a Argentina, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após um nulo no final do encontro.