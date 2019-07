Actualidade

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) terminou no domingo com os livros "Memórias da Plantação", da portuguesa Grada Kilomba, e "Também os brancos sabem dançar", do angolano Kalaf Epalanga, entre os mais vendidos.

A obra de Kilomba foi a mais comercializada na livraria oficial, enquanto o romance de estreia de Epalanga ficou em quarto lugar, informaram os organizadores da Flip.

Durante cinco dias, a festa literária que acontece anualmente em Paraty, no estado brasileiro do Rio de Janeiro, reuniu 42 convidados, que participaram em debates sobre Euclides da Cunha, autor homenageado em 2019, e outros temas como ciência, meio ambiente, o papel da mulher nas sociedades tradicionais, conflitos, música e literatura, e arquitetura.