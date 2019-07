Actualidade

Um prédio de três andares desmoronou após chuvas torrenciais que atingiram uma região montanhosa do norte da Índia no domingo, matando pelo menos sete pessoas, disseram hoje as autoridades.

Vários soldados estão entre as 31 pessoas resgatadas após o desmoronamento do prédio na cidade de Solan, a 310 quilómetros a norte de Nova Deli.

A polícia indicou que entre os mortos estão seis soldados do exército e um civil.