Actualidade

Doze igrejas na área de Los Angeles, nos EUA, vão funcionar como santuários para as famílias migrantes, no momento em que se iniciou a operação para deportar imigrantes do Governo de Donald Trump.

Um dos responsáveis da Clergy and Laity United for Economic Justice, Guillermo Torres, associação que junta responsáveis de igrejas e leigos, atribuiu esta iniciativa a um crescente sentimento de indignação com as ações do Governo norte-americano sobre a imigração.

A operação a nível nacional do Governo do Presidente norte-americano para identificar, deter e deportar imigrantes ilegais, começou no domingo, com recurso às forças da Agência de Imigração e de Controlo de Alfândegas.