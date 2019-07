Actualidade

Dezenas de proprietários de pequenas empresas sul-coreanas manifestaram-se hoje em Seul para exigirem boicotes aos produtos japoneses, num protesto contra a decisão de Tóquio de restringir exportações de alta tecnologia da Coreia do Sul.

Durante o protesto de hoje, o presidente da Korea Mart Association, Kim Sung-min, pediu aos lojistas que boicotassem a distribuição de produtos japoneses até que Tóquio anulasse as restrições impostas e apresentasse um pedido de desculpas.

A Coreia do Sul está preocupada com o reforço do controlo de exportação japoneses de fotorresistentes e outros materiais sensíveis que são usados principalmente no fabrico de semicondutores e monitores que podem prejudicar a economia do país, muito dependente das exportações.