Actualidade

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) tem em fase de implementação, desde este mês, os Centros de Responsabilidade Integrada (CRI) Cardiovascular e Onco-Cirúrgico, inovadores no país, e de Cirurgia da Obesidade, único no sul.

"Estes três CRI estão em fase de implementação, desde este mês, e aguardam inauguração oficial, o que se espera que ocorra muito em breve", revelou hoje à agência Lusa a presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes.

Segundo a mesma responsável, estas novas valências são "muito importantes" porque "cobrem áreas" nas quais se registam, no Alentejo, "os maiores níveis de mortalidade", como são "as doenças cardiovasculares e as doenças oncológicas", assim como "um problema que afeta grande parte das pessoas, que é a obesidade".