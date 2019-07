Actualidade

O primeiro Centro de Responsabilidade Integrada (CRI) Cardiovascular do país, que integra cuidados cardíacos, vasculares e neurovasculares, está a "nascer" no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), num investimento de 2,5 milhões de euros.

"As obras estão feitas e os equipamentos estão instalados. Temos algumas valências a funcionar, desde este mês, e vamos abrindo outras", revelou hoje à agência Lusa o diretor do novo centro, o cardiologista do HESE Lino Patrício.

Segundo o médico, este novo modelo de gestão implementado através CRI vai permitir integrar os cuidados cardiovasculares (cardíacos, vasculares e neurovasculares) numa única unidade, o que é "pioneiro em Portugal".