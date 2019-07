Inquérito/CGD

O relatório preliminar da Comissão de Inquérito à CGD recomenda que o Governo, enquanto representante do Estado, tem de exercer o papel de acionista "de forma presente" e defende que é necessária uma reflexão do BdP sobre a sua atuação.

O projeto de relatório da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Gestão do Banco, de 366 páginas, termina com sete recomendações para o futuro, desde logo que o Estado, através do Governo, exerça "o seu papel de acionista de forma presente e transparente".

"Não pode bastar nomear a administração e aferir resultados quantitativos", lê-se no documento da auditoria do deputado do CDS-PP João Almeida.