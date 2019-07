Moçambique/Dívidas

A presidente da Assembleia da República moçambicana disse hoje que não foi pedido o levantamento da imunidade parlamentar do deputado e ex-ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang, no âmbito das dívidas ocultas, porque não há despacho de pronúncia.

Verónica Macamo assinalou que Manuel Chang ainda goza de imunidade face a qualquer procedimento juríco-penal, na qualidade de deputado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, quando respondia à pergunta do deputado António Muchanga, da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) sobre o fato de a presidente da Assembleia da República ter dito recentemente que foi "relaxada a imunidade do deputado Manuel Chang".

"Não foi levantada a imunidade de Manuel Chang, porque não foi pedido por um juiz da causa nem há um despacho de pronúncia sobre ele", frisou Verónica Macamo.