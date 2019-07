Actualidade

As novas tarifas de eletricidade entram em vigor hoje em Angola, com as autoridades a assegurarem manutenção dos preços para consumidores da "categoria social", com capacidade reduzida de consumo, e um aumento menor na categoria "doméstica especial".

De acordo com o novo tarifário de energia, os consumidores da categoria social, com capacidade reduzida em termos de consumo, vão continuar a pagar 2,46 kwanzas/quilowatts, enquanto para os de consumo baixo de 200 quilowatts o valor sobe de três kwanzas (0,008 euros) para 6,41 kwanzas (0,016 euros).

Em relação a categoria "doméstica geral", agora designada "categoria doméstica monofásica", que integra a maioria dos consumidores de eletricidade em Angola, passa agora dos 6,53 kwanzas (0,017 euros) para 10,89 kwanzas (0,027 euros).