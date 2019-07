Moçambique/Dívidas

O Tribunal Supremo moçambicano chumbou os pedidos de libertação de dois antigos dirigentes dos serviços secretos moçambicanos, de Ndambi Guebuza, filho do antigo Presidente moçambicano Armando Guebuza e de um quarto arguido, no âmbito do processo das chamadas dívidas ocultas.

Num despacho citado pelo diário o País, o Tribunal Supremo moçambicano rejeitou os argumentos da defesa de Gregório Leão, antigo diretor-geral do Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE) e do antigo diretor dos Serviços de Inteligência Económica do SISE, António do Rosário de que a sua detenção é ilegal porque agiram no exercício das suas funções na atuação que tiveram no âmbito das chamadas dívidas.

Os dois antigos dirigentes do SISE socorreram-se de leis da "secreta" moçambicana que proíbe a prisão preventiva dos seus agentes por fatos praticados no exercício das suas funções.