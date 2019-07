Actualidade

O Tribunal de Santarém condenou hoje os dois homens que tentaram violar três mulheres, em setembro de 2018, no centro histórico de Santarém, a seis anos e seis meses e a cinco anos e seis meses de prisão efetiva.

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo justificou as penas de prisão efetiva pela necessidade de "prevenção geral elevadíssima", pela forma "premeditada" como os dois atuaram em pleno centro histórico de Santarém e à luz do dia, escolhendo mulheres que circulavam sozinhas quando se dirigiam manhã cedo para o trabalho e uma peregrina inglesa que subia uma travessa vinda da estação de comboios da cidade.

Os dois foram condenados por um crime de violação agravada na forma tentada, dois crimes de coação sexual agravada e um crime de roubo (de um fio de ouro e da medalha que tiraram à peregrina).