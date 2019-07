Actualidade

A Airbus garantiu numa carta enviada à TAP que não existe qualquer correlação entre os cheiros estranhos que têm sido detetados nos novos aviões A330 Neo e os sintomas de desconforto na tripulação.

Numa carta datada de 11 de julho, a que a agência Lusa teve acesso, a Airbus diz que após uma análise a situações de situação de desconforto identificadas por alguns clientes dos A33Oneo, foi possível identificar dois efeitos diferentes "cheiros estranhos" na cabine e sintomas de desconforto, não havendo "nenhuma correlação entre estes dois efeitos".

No documento, a Airbus diz ter em curso "inquéritos técnicos" para apurar as causas do cheiro estranho, nomeadamente ao nível do sistema de ar condicionado, para as quais "já tomou medidas corretivas".