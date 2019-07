Actualidade

O diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, disse hoje à Lusa que espera um ambiente "totalmente pacífico" com a comunidade artística, e que o seu objetivo é "normalizar as relações" entre os artistas e a DGArtes.

À margem da apresentação do festival MEXE - Encontro Internacional de Arte e Comunidade, hoje, no Porto, Américo Rodrigues, diretor-geral das Artes, disse que, quando foi nomeado, o seu "principal objetivo era normalizar as relações entre a comunidade artística e a DGArtes", porque a entidade trabalha "para as entidades artísticas e para o desenvolvimento das artes em Portugal".

Segundo do diretor-geral, até ao momento cumpriu "tudo aquilo que foi anunciado" e, desde o início da sua direção, "não há atrasos" com o lançamento de concursos. Os resultados relativos ao Programa de Apoio Sustentado às Artes devem ser conhecidos em setembro e os Apoios em Parceria abrem-se à possibilidade de incrementar a participação dos cidadãos nos fenómenos artísticos.