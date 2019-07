Actualidade

A nova inspetora-geral da Administração Interna (IGAI) considerou hoje que as polícias devem usar a força "numa perspetiva de proporcionalidade e adequação", defendendo que "nenhuma atividade do Estado está fora do escrutínio público".

"Nenhuma atividade do Estado está fora do escrutínio público. É fundamental que cada um dos polícias e militares tenha interiorizado que a autoridade fundamental no exercício das suas funções não emana das pessoas, mas do cargo em que estão investidas", disse a juíza desembargadora Anabela Cabral Ferreira, na sua tomada de posse.

Numa cerimónia que decorreu no Ministério da Administração Interna, a juíza desembargadora destacou o "equilíbrio entre a ideia do uso da força como recurso último e a necessidade de a usar sempre numa perspetiva de proporcionalidade e adequação".