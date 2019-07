Actualidade

O Conselho de Estado vai reunir-se na quinta-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, para analisar "as perspetivas económicas e financeiras num novo contexto europeu e mundial".

A convocação desta reunião do órgão político de consulta presidencial, a décima terceira desde que Marcelo Rebelo de Sousa assumiu a chefia do Estado, em março de 2016, foi divulgada através de uma nota no portal da Presidência da República na Internet.

A anterior reunião do Conselho de Estado realizou-se no dia 01 de março, para debater as repercussões mundiais do 'Brexit' e a situação financeira internacional, tendo como convidada a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde.