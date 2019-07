Actualidade

O projeto de investigação (EU)ROPA - Rise of Portuguese Architecture, que visa "caracterizar o fenómeno e desenvolvimento da arquitetura portuguesa" até ao século XXI, vai ser apresentado na terça-feira, na Fundação Marques da Silva, no Porto.

Em declarações à agência Lusa, Jorge Figueira, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES), entidade que acolhe o projeto, explicou hoje que este tem por objetivo mapear, expandir e comunicar "uma nova dimensão crítica de um dos fenómenos mais reconhecidos da cultura contemporânea": a arquitetura portuguesa.

"Este projeto vai permitir ter uma visão antológica e crítica do fenómeno da arquitetura portuguesa, seja em termos mais remotos e antigos, seja do século XXI", afirmou o investigador responsável pelo (EU)ROPA, adiantando que o objetivo da equipa passa por "congregar" vários pontos de vista e "analisar as razões que estiveram na origem do seu desenvolvimento".