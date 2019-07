Actualidade

O euro desceu hoje em relação ao dólar, num dia em que Pequim anunciou que a economia chinesa cresceu no segundo trimestre deste ano ao ritmo mais lento em quase três décadas.

Às 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1258 dólares, quando na sexta-feira quase à mesma hora seguia a 1,1267 dólares.

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 6,2% no segundo trimestre, menos 0,5 pontos percentuais face ao mesmo período de 2018 e menos duas décimas do que no trimestre anterior, segundo dados oficiais.