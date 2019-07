Actualidade

O projeto-piloto para a implementação de uma tarifa de gás de botija conta com dois comercializadores com "intenção" de participar, a Cepsa e a OZ Energia Gás, disse fonte oficial do Ministério do Ambiente e da Transição Energética.

Assim, segundo disse a mesma fonte à Lusa, "dos operadores de mercado que já tinham manifestado interesse em participar no referido projeto-piloto", a OZ Energia Gás "mantém a sua intenção de participar", tal como a Cepsa.

Por seu lado, a Rubis "concorda com o princípio da implementação de uma tarifa solidária" e, por parte da Repsol Gás "não foi rececionada qualquer manifestação de manutenção da pretensão inicial".