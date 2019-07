Actualidade

O Ministério da Cultura, a Universidade Nova de Lisboa e a Trojan Horse Was a Unicorn (THU) lançaram o projeto "Talent League", apresentado hoje em Lisboa, dirigido a jovens estudantes, para a promoção das indústrias criativas na área digital.

Na sessão de apresentação, que teve lugar na Casa do Impacto, estiveram presentes a ministra da Cultura, Graça Fonseca, o fundador da THU, André Luís, e o reitor da Universidade Nova de Lisboa, João Sáàgua.

O concurso Talent League desafia estudantes de todas as áreas, dos 18 aos 25 anos, a desenvolver uma peça de arte digital, com base no tema escolhido pela organização, que será avaliada por um júri internacional.