Actualidade

A Universidade do Porto (UP) vai passar a oferecer uma garrafa de água reutilizável no 'kit' de boas-vindas aos novos estudantes, instalar bebedouros pela academia e disponibilizar água grátis nos locais de venda de alimentos, foi hoje anunciado.

As medidas integram o "Plano de ação da UP para promoção de uma alimentação saudável" hoje comhecido no Porto, no dia em que foi apresentado, pela Direção-geral de Saúde, o Relatório Anual do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável.

Em declarações à agência Lusa, o pró-reitor da UP, José Castro Lopes, falou de um plano que se divide em duas áreas, apontando a "objetivos alimentares", através do "aumento do consumo de água e dos hortofrutícolas" e da "redução do consumo de açúcar e do sal".