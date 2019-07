Actualidade

O Farense, da II Liga de futebol, anunciou hoje a contratação do médio-ofensivo escocês Ryan Gauld, que regressa aos algarvios depois de se ter desvinculado do Sporting.

"O Sporting Clube Farense anuncia que chegou a acordo com o Sporting Clube de Portugal para a cedência definitiva do atleta internacional escocês Ryan Gauld para as próximas duas épocas, mais uma de opção", informou o clube de Faro nas redes sociais.

Na primeira metade da última época, Gauld já tinha estado emprestado pelos 'leões' aos algarvios, cumprindo 12 jogos na II Liga, com dois golos marcados, antes de ser cedido ao Hibernian (Escócia).